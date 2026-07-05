Antonella Clerici travolta dal lutto: morto Dimitri Tollini. "Sull'orlo del baratro, cosa farò?"

Sono ore di grande dolore per Antonella Clerici. La popolare conduttrice Rai è stata infatti colpita da un grave lutto: la morte del suo storico collaboratore Dimitri Tollini. "Cosa farò, amico, senza di te?", è la accorata domanda che Antonellina pone sui social, ricordando Tollini.

"Era l'estate del 1998 quando ti incontrai nella tua amata Romagna vestito di bianco - scrive su Instagram la conduttrice di È sempre mezzogiorno -. Da allora Dimitri&Antonella è diventato un binomio inscindibile. Quanta vita passata insieme tra lavoro, viaggi, avventure. Noi. Il mio migliore amico. Il mio braccio destro. Quante risate, pianti, litigate, scelte condivise. E oggi che non ci sei più mi sembra di camminare sull'orlo di un baratro".

"La voragine della tua assenza. Cosa farò, amico mio, senza di te? Te ne sei andato troppo giovane e troppo in fretta. Grazie di tutto. Il tempo e i pezzi di vita che ci siamo dedicati resteranno x sempre con noi. Dimitri, con la tua canzone di sottofondo cantata da te", aggiunge Clerici riferendosi a Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni in sottofondo.

Nel post corredato da diverse foto di Tollini la conduttrice ringrazia anche lo Ieo, Istituto europeo di oncologia, l'Airc e l'Associazione Vidas cure palliative.