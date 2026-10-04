Libero logo
Abbonamento Digitale

Ballando con le stelle, Barbara D'Urso sbotta: "Non sono qui a fare battutine", è subito gelo

domenica 4 ottobre 2026
Ballando con le stelle, Barbara D'Urso sbotta: "Non sono qui a fare battutine", è subito gelo

1' di lettura

Era la protagonista più attesa di questa nuova edizione di Ballando con le stelle, il vip show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, come sempre. E non ha tradito, Barbara D'Urso. L'ex regina di Mediaset approda su Rai 1 come giurata e accende subito gli animi con un suo commento. 

Al centro delle sue attenzioni Ornella Muti, che in coppia con il ballerino e coreografo star Pasquale Larocca si esibisce in un tango assai passionale. Il pubblico apprezza, Carmelita meno: "Avevi la faccia un po' tirata. Sinceramente non mi è arrivata la passione e l'interpretazione". 

Le sue parole, ha sottolineato la D'Urso, sono a ragion veduta: "So cosa vuol dire ballare con Pasquale (la scorsa stagione, da concorrente, Barbara era in coppia proprio con Larocca - per questo dico che non mi è arrivato". Simona Ventura, custode del "tesoretto", prova a difendere la Muti punzecchiando la D'Urso: "Non è che sei un po' gelosetta?". 

La battuta, però, trova una Barbara piuttosto stizzita. "Non sono qui a fare battutine - la sua replica alla collega -. Non capisco di cosa dovrei essere gelosa? Sono qui a giudicare". "Con i ballerini si instaura un legame simbiotico, io sarei stata gelosa se avessi visto Samuel Peron", spiega allora SuperSimo stemperando gli animi. "Assolutamente no - ribatte la D'Urso -, io esprimo il mio pensiero: se avesse ballato con Luca Urso l'avrei detto". E intanto la platea in studio fischia, esibendo  il proprio disappunto e disaccordo. E siamo solo all'inizio...

tag
barbara d'urso
simona ventura
ornella muti
pasquale larocca
milly carlucci
ballando con le stelle

La decisione Ballando alle Stelle, clamoroso: chi resta fuori dalla giuria

Qui Mosca Ornella Muti e Naike Rivelli preferiscono la Russia di Putin

A Reggio Emilia Paolo Belli, incidente in bicicletta: morto un uomo, cantante sotto choc

ti potrebbero interessare

Dritto e rovescio, Bignami umilia Ricci e Pd: "Guarda qua, se vuoi te lo regalo"

Dritto e rovescio, Bignami umilia Ricci e Pd: "Guarda qua, se vuoi te lo regalo"

Vannacci frena e da Floris la sinistra è triste

Vannacci frena e da Floris la sinistra è triste

Claudio Brigliadori
Roberto Benigni da Vespa sfotte la sinistra: "Lui sarebbe il leader perfetto del campo largo"

Roberto Benigni da Vespa sfotte la sinistra: "Lui sarebbe il leader perfetto del campo largo"

Dritto e rovescio, Senaldi attacca i maranza: "E poi volete gli aiuti?"

Dritto e rovescio, Senaldi attacca i maranza: "E poi volete gli aiuti?"

Roberto Tortora