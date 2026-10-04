Ballando con le stelle, Barbara D'Urso sbotta: "Non sono qui a fare battutine", è subito gelo

Era la protagonista più attesa di questa nuova edizione di Ballando con le stelle, il vip show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, come sempre. E non ha tradito, Barbara D'Urso. L'ex regina di Mediaset approda su Rai 1 come giurata e accende subito gli animi con un suo commento.

Al centro delle sue attenzioni Ornella Muti, che in coppia con il ballerino e coreografo star Pasquale Larocca si esibisce in un tango assai passionale. Il pubblico apprezza, Carmelita meno: "Avevi la faccia un po' tirata. Sinceramente non mi è arrivata la passione e l'interpretazione".

Le sue parole, ha sottolineato la D'Urso, sono a ragion veduta: "So cosa vuol dire ballare con Pasquale (la scorsa stagione, da concorrente, Barbara era in coppia proprio con Larocca - per questo dico che non mi è arrivato". Simona Ventura, custode del "tesoretto", prova a difendere la Muti punzecchiando la D'Urso: "Non è che sei un po' gelosetta?".

La battuta, però, trova una Barbara piuttosto stizzita. "Non sono qui a fare battutine - la sua replica alla collega -. Non capisco di cosa dovrei essere gelosa? Sono qui a giudicare". "Con i ballerini si instaura un legame simbiotico, io sarei stata gelosa se avessi visto Samuel Peron", spiega allora SuperSimo stemperando gli animi. "Assolutamente no - ribatte la D'Urso -, io esprimo il mio pensiero: se avesse ballato con Luca Urso l'avrei detto". E intanto la platea in studio fischia, esibendo il proprio disappunto e disaccordo. E siamo solo all'inizio...