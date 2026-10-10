Verissimo, pesante accusa da Evelina Sgarbi: "Mio padre ricoverato troppo tardi"

'Quando l'ho visto era sedato, completamente intubato, pieno di cavi, gonfio in viso''. Così Evelina Sgarbi, ospite oggi, sabato 10 ottobre a Verissimo, parla delle condizioni di salute del padre Vittorio, attualmente ricoverato in terapia intensiva. ''L'hanno ricoverato troppo tardi. Purtroppo non mi stupisce, ma è veramente allucinante. Per tutta l'estate è stato portato in giro come un pacco postale''.

A Silvia Toffanin che le chiede delle cartelle cliniche che in questi mesi non era mai riuscita a leggere, Evelina dichiara: ''Dopo quasi un anno, le abbiamo finalmente ottenute''. E, a proposito di quanto riportato nella documentazione clinica, specifica: ''Diciamo che la depressione è l'ultimo dei problemi''. La figlia del critico parla, inoltre, di anomalie: ''C'è scritto 'coniugato'. È un'altra cosa incredibile''. E proprio sul rapporto con la compagna del padre, Sabrina Colle, racconta: ''L'ho vista in ospedale. Lei mi ha fulminato, io ho fulminato lei. Poi non ho più rivolto la parola a nessuno''.

Inoltre, parlando delle cure che avrebbe seguito il padre e riferendosi alle persone a lui vicine, dice: ''Papà era stato sottoposto a delle cure pesanti, di tutto di più, ha preso anche dei medicinali, so neanche presi in Italia, presi all'estero''. Riguardo al legame con i fratelli, Evelina chiarisce: ''Con mio fratello siamo uniti mentre con mia sorella, dopo quello che mi ha fatto l'anno scorso in tribunale, ci ho messo una croce sopra''. Infine, sul suo più grande rammarico confessa: ''La colpa che mi do è di non aver agito prima. Sarei dovuta andare a casa sua a buttar giù la porta e mandare tutti fuori''. E conclude: ''Nel suo sangue ci sono io, che sono sua figlia, non loro''.