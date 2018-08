Juventus, il piano segreto per Milinkovic-Savic: il serbo adesso è a un passo da Torino, trionfo di Marotta

Tutti sulle tracce di Sergei Milinkovic-Savic, il centrocampista serbo della Lazio che fa gola a ogni squadra del globo, o quasi: dal Milan al Real Madrid e fino alla Juventus. E, alla fine, potrebbero spuntarla proprio i bianconeri, che metterebbero così un ultimo pregiatissimo tassello a una squadra leggendaria. L'indiscrezione viene rilanciata dal quotidiano TuttoSport, in un articolo dal titolo: "La strada per Milinkovic". Il punto è che Beppe Marotta e Paratici avrebbero una strategia tenuta sino ad oggi top-secret per arrivare al giocatore, che gradirebbe assai vestire il bianconero. Insomma, ora il borsino relativo a Milinkovic-Savic sembra davvero indicare Torino. E la Juve, con lui e Cristiano Ronaldo, metterebbe una corazzata in campo con pochi rivali in Europa.