Trova subito il sorriso Carlo Ancelotti, al suo ritorno su una panchina del campionato italiano di Serie A: il suo Napoli ha infatti espugnato l'Olimpico nel posticipo del sabato sera, battendo la Lazio in rimonta per 2-1. Successo importante perchè ottenuto su una contendente per un posto in Champions League. Ad andare in vantaggio era stata però proprio la Lazio al 25' col solito Immobile, già capocannoniere dello scorso campionato. Riscossa partenopea nella ripresa, prima con Milick al 48' e poi con Insigne al 59'. Napoli e Juve sono già in testa alla classifica, appaiate.