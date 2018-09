Il calcio perde un altro grande interprete, nonché campione del mondo 2006 con l' Italia, dell' ultimo ventennio. Alberto Gilardino ha deciso di appendere le scarpette al chiodo, rifiutando tutte le proposte dei club di C che lo volevano tra i loro ranghi, e dedicarsi alla carriera di allenatore. L' ex Milan e Fiorentina, autore di 250 gol tra i professionisti, di cui 188 in serie A (nono marcatore di sempre a pari merito con Del Piero e Signori) e 19 con la Nazionale, ha disputato l' ultimo campionato nelle fila dello Spezia, scendendo in campo 16 volte e realizzando 6 reti contribuendo alla salvezza dei liguri.

Ora, nonostante un ulteriore anno di contratto con i bianconeri e le avances di altre società che lo avrebbero accolto a braccia aperte, la decisione di smettere. La vita da calciatore, evidentemente, non faceva più per lui. A 36 anni Gilardino si è sentito appagato per quanto dato e ricevuto in campo dallo sport che lo ha accompagnato sin da quando era piccolo ed è pronto a mettere a disposizione il suo sapere per le nuove leve, cominciando il corso per potersi sedere in panchina.

Una scelta che condivide con altri grandi suoi ex colleghi, dai quali può già "rubare" qualche consiglio, proprio come faceva in area di rigore con il pallone con i difensori e portieri avversari.