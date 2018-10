Il derby d'Italia Juventus-Napoli, disputato sabato 29 settembre, non ha visto solo volare il pallone in campo ma anche altro. Il tutto è successo sugli spalti dell'Allianz Stadium durante il primo tempo della partita. Un ultrà del Napoli, non residente in Campania, ha sradicato un seggiolino e l'ha lanciato contro i tifosi bianconeri del settore Est. Il tifoso è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di danneggiamento e di lancio di oggetti pericolosi.

I tifosi presenti erano 39mila, tra cui 700 napoletani, tutti doverosamente controllati agli ingressi. Il prefetto Renato Saccone aveva vietato la vendita dei biglietti ai residenti della Campania sia a chi era in possesso della Fidelity Card sia a chi doveva comprare i biglietti attraverso la procedura telematica nelle ricevitorie. Di una situazione migliore hanno potuto godere i tifosi azzurri di altre regioni che hanno potuto assistere alla partita senza alcun tipo di problemi.