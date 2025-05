Matic copre il logo anti-omofobia con un nastro: in Francia scoppia la bufera

Nemanja Matic si è reso protagonista di un gesto destinato a fare molto discutere in Francia, ma non solo. L'ex giocatore della Roma, infatti, ha coperto con un nastro bianco un logo sulla sua divisa da calcio. Si tratta di una patch arcobaleno, un simbolo per lanciare un messaggio contro l'omofobia. La Ligue 1, il massimo campionato di calcio francese dove Matic milita con il suo Lione, non è nuovo a iniziative di questo tipo. Ma non si tratta nemmeno della prima volta che un calciatore protesta platealmente contro la campagna sociale francese.

L'ex Manchester United è sceso in campo negli ultimi 20 minuti della partita tra Lione e Angers con uno scotch ben visibile sulla sua maglietta. Altro non era che un chiaro stratagemma per coprire la patch arcobaleno. Una volta rientrato negli spogliatoi, Matic ha mantenuto comunque il nastro bianco sulla maglietta. A testimoniarlo è una foto pubblicata dallo stesso giocatore in compagnia di Lacazette, che ha disputato la sua ultima partita con la maglia del Lione.

What a player,what a person We will miss you @LacazetteAlex pic.twitter.com/YqMVW1RrHM — Nemanja Matic (@NemanjaMatic) May 17, 2025

Come detto, Matic non è il primo calciatore a protestare così contro la Ligue 1. Lo scorso anno era toccato a Camara, sanzionato con quattro giornate di squalifica e una multa per il suo gesto. Mostafa Mohamed, invece, si era proprio rifiutato di giocare.