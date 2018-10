Una settimana "nera" per la Lazio, che dopo aver perso nettamente il derby della Capitale domenica scorsa, si è distinta in settimana per essere l'unica squadra italiana ad aver perso, tra tutte quelle impegnate nelle coppe europee. I biancocelesti di Simone Inzaghi, a Francoforte, hanno preso quattro gol dall'Eintracht: Al vantaggio tedesco di Da Costa al 4' del primo tempo era riuscito a rispondere Parolo al 23'. Poi, però, l'Eintracht ha preso il largo, prima con Kostic (28'), poi con Jovic al 52' e infine ancora con Da Costa al 94' che fissava il punteggio finale sul 4-1 per i tedeschi.