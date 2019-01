Non era la settimana giusta per nutrire speranze da parte del Napoli, e così è stato. Domenica sera i partenopei hanno fatto quel che dovevano, prendendosi i tre punti nella sfida ostica con la Lazio. Ma aspettarsi passi falsi da parte della capolista Juventus con il fanalino di coda Chievo era onestamente troppo. I bianconeri sono squadra che non si distrae mai e nel posticipo del lunedì della ventesima giornata hanno letteralmente piallato i malcapitati veneti con un perentorio 3-0. Partita chiusa già dopo 45', quella dello Stadium, con il vantaggio di Dougal Costa al 13' cui seguiva il raddoppio da parte di Emre Can proprio allo scadere dei primi 45'. Nella ripresa Rugani fissava lo score sul definitivo 3-0. al 7' del secondo tempo, Cristiano Ronaldo si è concesso pure il lusso di farsi parare un rigore da Sorrentino. Juventus a a quota 56, Napoli a 47.