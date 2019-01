"Il mio cuore ed io ringraziamo gli amici Mario Lima, Gianni Marmi e Giovanni Sisca, Prof. Stefano Nava e Prof. Claudio Rapezzi, Dort.ssa Filomena Carfagnini, Dott. Stefano Pancaldi e tutto lo staff dell’Utic del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi Bologna". Così, ieri sera 23 gennaio Giuseppe Signori ha accompagnato la foto di un enorme cuore postata sui social. A centinaia i fan che hanno invaso i profili Instagram e Facebook dell'ex calciatore di Bologna e Lazio, chiedendo spiegazioni e notizie sulla sua salute. L'ex bomber non ha risposto, ma i medici citati da Signori sono specialisti in cardiologia, per cui il sospetto è che abbia sofferto di qualche grave (e per fortuna, parrebbe, risolto, problema cardiaco". Signori, che ha 51 anni, vive a Bologna dove gestisce un ristorante.