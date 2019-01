Non gareggiava in Coppa del Mondo da dieci mesi, Sofia Goggia. A ottobre, quando mancavano pochi giorni al via della stagione in corso, la campionessa olimpica di discesa libera si era infatti fratturata il malleolo destro durante un allenamento. L'ennesimo infortunio di una carriera costellata di guai fisici, eppur eccezionale. Come eccezionale è stato il suo ritorno alle gare oggi a Garmish, in Germania, dove la sciatrice bergamasca si è classificata seconda in Super-G dietro all'autriaca Nicole Schmidhofer e davanti alla svizzera Lara Gut. Davvero un rientro col botto.