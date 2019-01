Carlo Ancelotti non va oltre lo 0-0 con il suo Napoli nel primo ritorno a San Siro da avversario del Milan. Non solo ma il tecnico nel finale è stato anche espulso. Un risultato che consente agli azzurri di accorciare a -8 le distanze dalla Juve, in attesa dell'impegno dei bianconeri domenica sera contro la Lazio.

Napoli che si è dimostrato per lunghi tratti superiore al Milan, ma che non ha trovato la zampata vincente nonostante uno schieramento ultra offensivo. Anzi, proprio Mertens e Milik schierati insieme ad Insigne non hanno brillato. Per il Milan, invece, risultato importante più sotto l'aspetto del morale e della fiducia che per la classifica.

I rossoneri, nelle cui fila ha fatto l'esordio Piatek nel finale, hanno confermato una buona solidità difensiva (con un Donnarumma decisivo) ma una scarsa efficacia dalla tre quarti in avanti. Cutrone male assistito, ha giocato pochi palloni. Suso è apparso a tratti indisponente e nella lotta al quarto posto saranno fondamentali i gol del centravanti polacco prelevato dal Genoa.

La classifica della Serie A dopo gli anticipi della 21/a giornata. Juventus 56 punti; Napoli 48; Inter 40; Milan 34; Roma 33; Sampdoria 33; Lazio 32; Atalanta 31; Sassuolo 29; Parma 28; Fiorentina e Torino 27; Cagliari 21; Genoa 20; Udinese e Spal 18; Empoli 17; Bologna 14; Frosinone 10; Chievo (-3) 8.