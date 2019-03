"Io non ho ancora la cittadinanza italiana. Ho fatto la domanda. Sono anni che sono qui", dice il papà di Moise Kean, Biorou Jean Kean, in una intervista e a Un giorno da Pecora su Radio Raiuno. E ammette di essere simpatizzante della Lega: "A me piace la Lega e la politica di Matteo Salvini. In questo momento sto cercando un'associazione per bloccare l'immigrazione dalla partenza. Aiutiamoli a casa loro? Esatto, è giusto". Infine il padre di Kean rivela di avere da tempo problemi con la Juve come società "perché non mi danno più biglietti per andare allo stadio". Sui motivi, spiega: "Io e la mamma di Moise siamo separati e lei, in passato, voleva portare il ragazzo in Inghilterra. La Juve mi chiamò per aiutarli e io gli dissi che lo avrei fatto restare in Italia ma in cambio avrei voluto due trattori. Loro mi dissero che non ci sarebbero stati problemi. E invece non me li hanno ancora dati, non mi danno più biglietti e non mi ricevono neanche più. Io vorrei entrambi".