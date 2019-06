A 41 anni, Gigi Buffon continua a far discutere il mondo del calcio e agitare gli esperti di mercato e non. Il portierone campione del mondo 2006 ha divorziato a sorpresa dal Psg dopo un solo anno e si susseguono le voci sulla sua prossima squadra. Si scomoda anche Gian Marco Centinaio, ministro leghista dell'Agricoltura e del turismo, che a #PoliticaPresse commenta sibillino: "Se torna al Parma? Beh, ha vinto più coppe col Parma che con la Juventus...".









Scudetti a parte, può sembrar strano ma è così E mentre anche la Figc blandisce Gigi per un ruolo in federazione, insieme ad altri tre giganti come Totti e De Rossi (dopo il loro doloroso addio alla Roma), il Corriere della Sera per Buffon vede altri due suggestivi possibili approdi: al Porto, presenza fissa in Champions League (dove sostituirebbe un altro mito e amico, Iker Casillas) e l'Inghilterra, al Leeds, per un finale di carriera senza sogni di gloria ma decisamente romantico, quasi quanto un ritorno a casa in Emilia, dove tutto cominciò nel lontano 1995.