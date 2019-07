Dybala e Milinkovic, bombe di mercato: in uscita. Scambi e sconti, il loro destino

L' oggetto del desiderio dell' Inter Dybala (25 anni) è conteso da Manchester United e Psg: i due club hanno fatto i primi sondaggi con la Juventus che ha fatto sapere di volere 80 milioni. La Joya potrebbe essere una contropartita gradita ai Red Devils per Pogba (26) oltre a un conguaglio di circa 100 milioni. Il Cagliari batte il colpo Rog (24) per rimpiazzare Barella (21): oggi il centrocampista sosterrà le visite mediche coi rossoblù che lo prelevano dal Napoli in prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Si muove anche il Verona che attinge da Genova per il ritorno in serie A: chiesto Verre (25) alla Sampdoria e l' esterno Lazovic (28) al Genoa.

Il Lecce, l' altra neopromossa, dopo aver firmato l' ex Milan e Genoa Lapadula (29), sta definendo il passaggio a titolo definitivo del difensore della Fiorentina Venuti (24), su cui i viola terranno un diritto sul 50% in caso di futura rivendita, e il terzino sinistro Gallo (18) rimasto svincolato dopo il fallimento del Palermo. Claudio Lotito apre alla cessione di Milinkovic-Savic (24): «In passato ho avuto la forza di respingere offerte importanti, ma ora ho poche armi per trattenerlo». Il centrocampista serbo fa gola a mezza Europa: solo nell' ultimo mese si sono fatte sotto Psg, United, Inter e Barcellona. L' asta non è esclusa, ma con circa 80 milioni Sergej può salutare la Lazio 4 anni dopo il suo arrivo.



di Filippo M. Capra