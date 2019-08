Mentre il Milan si gode i prodromi del gioco di Giampaolo, Rino Gattuso è pronto per tornare in panchina. Chiuso il contratto col Diavolo rinunciando alla buonuscita dopo aver mancato per un solo punto la Champions, su Ringhio si fa sotto il Nantes. Il club francese ha rescisso il contratto con Halilodzic e attende entro domani la risposta dell' ex rossonero. Tra le alternative per l' ex panchina di Claudio Ranieri c' è anche un altro italiano, Walter Zenga.

Per il Milan - che ufficializza l' acquisto di Bennacer (21 anni) - il movimento è sulle fasce. «Resta sicuro» dice l' agente di Conti (25), Mario Giuffredi, che allontana l' idea di un prestito al Parma per giocare con continuità. Più lontano Laxalt (26), il cui procuratore è atteso oggi a Milano.

Colpo in uscita per la Lazio che incassa 27,5 milioni di euro dalla cessione di Pedro Neto (20) e Bruno Jordao (19). Chi? Parliamo dei due assistiti di Jorge Mendes arrivati nel 2017 per 22 milioni tra prestito e riscatto. Passano al Wolverhapton, la stessa squadra che ha acquisito Cutrone. Il loro contributo ai biancocelesti? In tutto 130 minuti.

Con Badelj (30) verso Firenze, a Tare sfugge il centrocampista turco Yazici (22): va al Lille. In casa Juve si insiste sullo scambio Danilo-Cancelo, mentre Luca Pellegrini (20) è vicinissimo al ritorno in prestito a Cagliari. Arrivano le cifre ufficiali per Kean (19): 27,5 milioni più 2,5 di bonus dall' Everton e nessuna recompra.

(F.PER.)