Preolimpica a Tokyo: Paltrinieri secondo nella 5km di fondo. Solo Sloman davanti a lui

A poco meno di un anno dall’Olimpiade e dopo meno di due settimane dalla fine dei Mondiali di Gwangju, Gregorio Paltrinieri ha centrato un importante secondo posto nella 5 chilometri di nuoto di fondo nella Preolimpica di Tokyo. L’olimpionico azzurro, vincitore di tre medaglie iridate a Gwangju (oro negli 800, argento con la staffetta 4x1250 di fondo e bronzo nei 1500 stile libero), nonché sesto nella dieci chilometri e qualificato alla gara olimpica in acque libere, ha testato il campo di gara della prossima competizione a cinque cerchi, che si svolgerà all’Odaiba Marine Park, nella baia di fronte la capitale del Giappone.

In programma una cinque chilometri, che è partita con tre ore di ritardo vista la temperatura dell’acqua, che già alle 5 di mattino sfiorava i trenta gradi. Venticinque gli atleti in gara come nella prova olimpica. Cinque giri da 1000 metri. Insieme a SuperGreg anche l’altro azzurro qualificato ali Giochi, Mario Sanzullo, argento iridato nella 5 km a Budapest 2017. Tra gli sfidanti il campione olimpico uscente l’olandese Ferry Weertman, il campione del mondo a Kazan 2015 l’americano Jordan Wilimovsky (ritiratosi al terzo giro) e l’olimpionico di Londra 2012 il tunisino Oussama Mellouli.