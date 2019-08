Ed è ancora match point per Thomas Fabbiano, il tennista pugliese che nella seconda giornata degli US Open a New York, ha eliminato dal torneo Dominic Thiem, l'austriaco numero quattro del mondo. Originario di Grottaglie, Thomas ha confermato di essere il guastatore degli Slam, come lo stesso Tsitsipas aveva potuto apprendere a Wimbledon.

6-4, 3-6, 6-3, 6-2, i punteggi dell'incontro con Thiem, una vittoria schiacciante ottenuta grazie alla sua velocità nei movimenti, e una grinta tutta da ammirare. Fabbiano è riuscito quindi a mandare in confusione l'austriaco, che non è riuscito a sfoderare i suoi colpi vincenti, perché sempre anticipato dal pugliese, ormai vero ennesimo orgoglio italiano.