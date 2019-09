Motogp, Marc Marquez vince a San Marino davanti a Quartararo e Vinales. Valentino Rossi quarto

Marc Marquez vince con un sorpasso all’ultimo giro il Gp di San Marino, tredicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il campione del mondo su Honda precede sul traguardo il francese Fabio Quartararo e il connazionale Maverick Vinales, quarto Valentino Rossi davanti a Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso.

"Sapevo che non era necessario vincere ma onestamente dopo quanto accaduto ieri ho avuto una motivazione ulteriore. E ci ho provato all’ultimo giro. Quartararo era molto veloce nel settore tre, era necessario superarlo prima e poi chiudere le curve nel finale. E' molto bello vincere qui a Misano, in Italia, e avere adesso così tanto vantaggio in classifica", ha detto Marquez.