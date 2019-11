Serie A, altra batosta per il Milan che perde 1 a 2 contro la Lazio

La Lazio vince 2-1 a San Siro contro il Milan e aggancia al terzo posto Cagliari e Atalanta con 21 punti. Immobile sblocca il risultato al 25' con un colpo di testa in anticipo su Duarte, tre minuti più tardi Bastos inganna Strakosha infilando la sfera nella propria porta su cross di Calhanoglu. Nella ripresa è di Correa, a meno di dieci minuti dalla fine, la rete che vale i tre punti. Luis Alberto con un tocco pregevole manda in porta l'argentino che non sbaglia a tu per tu con DOnnarumma. I rossoneri restano fermi a 13 e vedono la zona coppe allontanarsi sempre più, la Lazio - sotto gli occhi del presidente Claudio Lotito presente in tribuna - infila il terzo successo nelle ultime cinque gare e si candida per un posto in Champions.