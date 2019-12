Maurizio Sarri, frecciata ad Allegri: "Le tattiche putt***? Occhio che ti tagliano lo stipendio"

Arriva direttamente da Raid, sede della Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio, la risposta di Maurizio Sarri a Max Allegri. Quest'ultimo in un'intervista rilasciata a Espn ha dichiarato di considerare i calciatori come cavalli ("bisogna vedere come muovono le gambe, non i dati al pc") e ha bollato come "puttan**e" le tattiche e gli schemi. In sala stampa è stato chiesto all'attuale allenatore bianconero se fosse infastidito da queste dichiarazioni del suo predecessore: "No, però spero che i presidenti non se ne accorgano altrimenti i nostri salari diminuiranno parecchio".

"Io credo che ci sia una via di mezzo - ha aggiunto Sarri - sono d'accordo sul fatto che un allenatore non debba stravolgere i calciatori, però credo anche che debba incidere sull'organizzazione della squadra rispettando le caratteristiche degli elementi che ha a disposizione. Sono opinioni personali e interpretazioni diverse dello stesso lavoro". Il tecnico bianconero ha poi dichiarato di essere carico per la sfida con la Lazio: "Ultimamente mi sto divertendo sia in allenamento che in partita, per me questo aspetto è fondamentale. I ragazzi stanno provando a giocare il calcio che ho proposto loro, ho la sensazione che abbiamo ancora tanti difetti ma li possiamo risolvere".