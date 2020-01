Calcio, da Taiwan a Vanuatu e Cipro: 2100 italiani giocano all'estero

Negli ultimi giorni, il dibattito calcistico italiano è stato monopolizzato da due svedesi: Ibrahimovic e Kulusevski. È un paradosso considerando che gli svedesi non sono nelle nostre grazie, e che loro, lassù, non riservano altrettante attenzioni per i nostri giocatori. Anche perché altrimenti dovrebbero approfondire le storie di Oliver Averstad e Luca Gerbino Polo, gli unici pionieri in Svezia. Il primo è un difensore dell' Alvsjo AIK, club di quarta divisione, mentre il secondo è una punta di 32 anni dell' IK Frej dai trascorsi italianissimi: stufo della C italiana e di rimbalzare dal Pinzano Veneto al Rimini e dal Ravenna al Giulianova, ha accettato l' offerta del Valsta nel 2013 e ha cambiato 4 squadre svedesi, fino al Frej. Lo scrive Claudio Savelli in un articolo su Libero in edicola sabato 4 gennaio, sui tanti calciatori italiani che giocano all'estero.

In tutto sono 2100 i calciatori italiani all' estero, di cui ben 928 in Germania: da Vincenzo Grifo, convocato più volte da Mancini, all' infaticabile Giuseppe Catizone, che a 42 anni si diverte ancora nei semiprofessionisti del Waiblingen. Non è però il più anziano in terra tedesca: vince Quagliarella, che con Fabio della Samp condivide il cognome e la passione, altrimenti non continuerebbe a giocare a 49 anni (nel Duisburg 08). Che la maggior parte cerchi fortuna oltre le Alpi è certificato dai 635 in Svizzera. Nel Basilea gioca il più "valoroso" (2 milioni secondo Transfermarkt), ovvero Petretta, nel Lucerna milita Margiotta, 26enne centravanti da un milione cresciuto nella Juve e prestato ovunque (Carrarese, Venezia, Monza e Vicenza). 177 i nostri a San Marino, due a Cipro (fino all' anno scorso, anche l' ex Juve Marco Motta, ora svincolato) uno a Taiwan. Chi avrebbe scommesso sull' esistenza di un torneo laggiù? Vi milita, tra le altre, il Royal Blues Taipei, che contava su Thomas Costa, poi i 39 anni si sono fatti sentire e hanno portato il nostro in panchina, nel ruolo di assistente. In Vietnam gioca invece Giovanni Speranza, il cui cognome dice tutto ed è il motivo per cui Gianmario Liburdo, 33 anni, è sbarcato a Vanuatu, nel Sud Pacifico, per giocare nell' Amicale FC.