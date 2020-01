Max Allegri sparito e senza squadra, Ziliani: "Chissà come mai...", veleno purissimo

"Che fine ha fatto Massimiliano Allegri?". Se lo chiede Paolo Ziliani, che dalle colonne de Il Fatto Quotidiano condanna la narrazione degli ultimi anni sull'ex tecnico juventino. Allegri, che due anni fa fu nominato miglior allenatore del mondo dal Corriere dello Sport, è ancora senza squadra e sotto contratto con la Juventus fino a giugno. Forse - si chiede Ziliani- la narrazione delle imprese di Allegri non ha stuzzicato le dirigenze europee, dato che durante questa stagione nessuno ha pensato a lui.

Dal Tottenham all'Arsenal, dal Milan al Napoli fino al Barcellona e al Bayern Monaco. Tali club europei che hanno cambiato guida tecnica nella stagione in corso non hanno virato su Allegri. Le cause? Ziliani crede che le ultime esternazioni di Allegri abbiano destato sconcerto. Tra queste l'intervista al Corriere della Sera in cui Allegri sostenne che l'ultima Champions certificò "il ritorno al contropiede" e quella frase dibattuta: "Nel calcio non esistono schemi".