Ferrari, Sebastian Vettel smentisce il ritiro: "Non ci sono ragioni", la sfida a Leclerc è vivissima

Inizia una stagione cruciale per Sebastian Vettel, arrivato all'ultimo anno di contratto con la Ferrari. E il rinnovo, nonostante le rassicurazioni di Mattia Binotto, non è affatto scontato: a Maranello c'è anche Charles Leclerc, e la scuderia sembra aver puntato su di lui. Ma il quattro volte campione del mondo mira a firmare un rinnovo con la Ferrari. Per certo, non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalla Formula 1, così come è stato detto negli ultimi mesi. Intervistato dalla Bild, Vettel ha spiegato: "Non ci sono segnali né motivi per cui non debba continuare". Poche parole per cancellare l'ipotesi. L'obiettivo, ha spiegato, è sempre quello di tornare campione del mondo, per la prima volta con la Ferrari: "Credo semplicemente che questa sia la squadra più importante della Formula 1. Vincere qui è diverso rispetto a qualsiasi altra parte", ha concluso Vettel, rinnovando la sfida a Leclerc (forte di un recente rinnovo contrattuale fino al 2024).