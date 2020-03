Zlatan Ibrahimovic, già finita con il Milan? Lo scenario se salta la coppia Boban-Maldini

02 marzo 2020 a

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è legato a quello della coppia Boban-Maldini. Se quest'ultima dovesse lasciare il Milan per fare spazio a Rangnick, la stessa sorte potrebbe toccare anche allo svedese. Che è tornato in rossonero solo grazie al corteggiamento dei due dirigenti, nonostante la squadra navigasse in cattive acque a livello di risultati. La situazione è migliorata notevolmente con Ibra, che però accederebbe al rinnovo automatico per il prossimo anno solo nel caso in cui il Milan si qualificasse in Champions League. Uno scenario praticamente impossibile, dato che l'Atalanta detiene saldamente il quarto posto con un vantaggio in doppia cifra. E allora Ibra dovrebbe passare in sede di contrattazione, che potrebbe finire con l'addio se in primis Boban e Maldini dovessero lasciare.