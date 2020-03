Italian Sportrait Awards 2020, tutti i vincitori del premio della Confsport Italia

06 marzo 2020 a

Anche la cerimonia di premiazione dell’ottava edizione degli Italian Sportrait Awards, in programma il 9 marzo presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma, non si svolgerà a causa del coronavirus. Ad annunciarlo è la Confsport Italia, ideatrice e organizzatrice del prestigioso riconoscimento nato per eleggere i migliori atleti italiani del 2019, non soltanto in base ai risultati, ma premiando soprattutto chi ha saputo farci emozionare attraverso le proprie prestazioni sportive e ispirare con i propri comportamenti dentro e fuori dal campo gara. Un premio, il primo in Italia, che non pone differenze tra atleti normodotati e con disabilità, perché lo sport è unico, come uniche sono le emozioni che trasmette. “Abbiamo lavorato fino ad oggi - dichiara Paolo Borroni, presidente di Confsport Italia - per realizzare una serata che, in linea con la mission del premio, contribuisca a creare una cultura sportiva attraverso il racconto di grandi campioni. La salute pubblica e la prevenzione sono però prioritarie in questo momento. La giuria popolare ha comunque sancito i vincitori di questa ottava edizione degli Italian Sportrait Awards, a cui vanno le nostre congratulazioni. Il premio è ormai divenuto un atteso appuntamento per il mondo dello sport, in grado di registrare negli anni una crescente partecipazione in termini di adesioni e votazioni, a partire dalle giovani generazioni”.

I VINCITORI DELLE CATEGORIE

I campioni vincitori della Nike stilizzata, nata dalla collaborazione tra la Scuola delle Arti Ornamentali e la Bottega Mortet, sono:

TOP UOMINI: Gregorio Paltrinieri (nuoto)

Nominati della categoria: Matteo Berrettini (tennis), Simone Barlaam (nuoto paralimpico), Davide Re (atletica), Marco Lodadio (ginnastica artistica)

TOP DONNE: Federica Pellegrini (nuoto)

Nominate della categoria: Sofia Goggia (sci), Simona Quadarella (nuoto), Eleonora Giorgi (atletica leggera), Dorothea Wierer (biathlon)

RIVELAZIONE UOMINI: Nicolò Zaniolo (calcio)

Nominati della categoria: Matteo Berrettini (tennis), Yeman Crippa (atletica leggera), Lorenzo Marsaglia (tuffi), Daniele Scardina (pugilato)

RIVELAZIONE DONNE: Oxana Corso (atletica leggera paralimpica)

Nominate della categoria: Giada Rossi (tennis tavolo paralimpico), Martina Carraro (nuoto), Eleonora Giorgi (atletica leggera), Barbara Bonansea (calcio)

GIOVANI UOMINI: Simone Alessio (taekwondo)

Nominati della categoria: Thomas Ceccon (nuoto), Jannik Sinner (tennis), Marco Gradoni (vela), Nicolò Carucci (canottaggio)

GIOVANI DONNE: Chiara Pellacani (tuffi)

Nominate della categoria: Giorgia Villa (ginnastica artistica), Larissa Iapichino (atletica leggera), Benedetta Pilato (nuoto), Laura Rogora (arrampicata)

TEAM TOP: Nazionale di pallanuoto maschile "Settebello"

Nominate della categoria: Nazionale di calcio femminile, Nazionale di ginnastica ritmica femminile "Le Farfalle", Squadra Nazionale di fioretto femminile, Nazionale di pallavolo femminile

TEAM GIOVANI: Nazionale Under 17 di pallanuoto maschile

Nominati della categoria: Nazionale di ginnastica artistica femminile "Le Fate", Nazionale Under 17 di calcio maschile, Doppio Junior maschile (Sartori, Carucci - Canottaggio), Nazionale Junior di ginnastica ritmica femminile

IL CAMPIONE DEI RAGAZZI: Alexandra Agiurgiuculese (ginnastica ritmica)

Nominati della categoria: Federica Pellegrini (nuoto), Benedetta Pilato (nuoto), Matteo Berrettini (tennis), Miriam Sylla (pallavolo)

PREMIO SPECIALE MIGLIOR RADIO/TELECRONISTA: Fabio Caressa

Nominati della categoria: Andrea Fusco, Pierluigi Pardo, Francesco Repice, Maurizio Compagnoni