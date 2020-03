Federico Bernardeschi sul coronavirus: "Oggi noi gli emarginati, ricordiamocelo..."

06 marzo 2020 a

"Oggi gli emarginati siamo noi, ricordiamocelo quando ad aver paura sarà qualcun altro, che chiede aiuto". Sono le parole di Federico Bernardeschi su Instagram del calciatore della Juventus Federico Bernardeschi in merito alla problematica del coronavirus.

Il riferimento è ovviamente all'emergeza e a quello che sta accadendo in Italia , Bernardeschi ha deciso di schierarsi a favore dei migranti che cercando salvezza in Europa, commentando con un lungo post sul proprio profilo quanto sta avvenendo in Italia (e non solo). Il giocatore bianconero sottolinea quanto successo negli ultimi mesi e come adesso siamo noi italiani ad avere bisogno di aiuto.