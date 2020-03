Il nuovo Milan del tedesco Rangnick avrà giocatori di massimo 24 anni

06 marzo 2020 a

Al nuovo Milan di Rangnick, Ivan Gazidis è pronto a dare carta bianca. Secondo Sportmediaset il cambiamento non passerà solo da uno stravolgimento della filosofia di gioco, ma anche, se non soprattutto, dal netto ringiovanimento di una rosa che, per la verità, già così è la più giovane della Serie A. Rangnick vuole un gioco veloce e aggressivo, fatto di recupero palla nella metacampo avversaria e di ripartenze rapide e, per attuarlo ha bisogno e vuole giocatori massimo 24enni. Il che, è facile supporlo, porterà non solo all'addio a Zlatan Ibrahimovic ma anche al sacrificio di altri senatori del Milan. I giocatori in uscita, se verranno ascoltati i desideri del nuovo tecnico, saranno molti. Lucas Biglia, ad esempio, mai utilizzato nell'anno nuovo da Pioli e con una carta d'identità in questa logica drammatica con i suoi 34 anni. E ancora: Begovic (32), Antonio Donnarumma (29), Kjaer (30), Musacchio (29) e Bonaventura (30).

A questi potrebbe aggiungersi Laxalt (27), ma over 24 ci sono anche capitan Romagnoli (25), Conti (26), Krunic (26), Calhanolgu (26), Castillejo (25) e Rebic (26). Insomma, stando al limite di età che solitamente impone il tedesco, ne rimarrebbero davvero pochini. Ovviamente né il nuovo eventuale tecnico né la società pensano a una rivoluzione di questo tipo, ma certamente alcune situazioni verranno prese seriamente in considerazione..