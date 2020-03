Incubo coronavirus, la Premier League viene annullata? Altro che Italia, gli inglesi già studiano in caso di emergenza

07 marzo 2020 a

In Gran Bretagna è in piedi un’ipotesi clamorosa, quella di annullare il campionato di calcio. Ovviamente si parla dello scenario peggiore dettato dall’emergenza coronavirus che è scoppiata in Italia e che sta iniziando ad emergere anche nel resto d’Europa. Nell’edizione di sabato 7 marzo, il Mirror apre proprio con quello che definisce “incubo coronavirus”, che potrebbe avere pesanti ripercussioni sulla Premier League. Per ora l’unico provvedimento ufficiale riguarda i rituali pre-partita e le strette di mano, ma gli inglesi non vogliono farsi trovare impreparati e stanno discutendo su come affrontare un'eventuale emergenza a seconda della gravità della stessa.

Che la Premier, campionato più ricco e seguito del mondo, venga abbandonata è l’ipotesi estrema (e condannerebbe il Liverpool a rinunciare ad un titolo già vinto dopo un lunghissimo digiuno), ma intanto si valuta di escludere le fasce di popolazione più a rischio dagli stadi ed eventualmente di rimodulare le dirette televisive se si dovesse arrivare a giocare a porte chiuse. A tal proposito, la Premier mette sì in conto un’eventuale perdita economica importante (anche 5 milioni di sterline di incasso a partita per gli stadi più affollati), ma preferisce tutelare al meglio la salute dei cittadini, evitando le polemiche e gli scontri pessimi che si sono verificati in Italia e che adesso sono di nuovo in corso riguardo alla trasmissione in chiaro delle partite durante l’emergenza.