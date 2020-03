Formula 1, Giorgio Terruzzi: “È una sparatoria su Jean Todt, chi vuole colpire la Ferrari”

08 marzo 2020 a

“Fare pressione su Jean Todt per spingerlo a colpire la Ferrari”: Giorgio Terruzzi sul Corriere della Sera svela l’ultima azione di disturbo messa in atto dai sette team “ribelli”, capitanati da Toto Wolff, il capo della Mercedes. Nonostante il pieno sostegno incassato dal consiglio mondiale, il presidente federale Todt sta subendo un attacco strumentale che alimenta tensioni interne alla Formula 1. Secondo Terruzzi, le azioni di disturbo continueranno “nel silenzio di Liberty Media che osserva muta i danni prodotti al proprio giocattolo; nel silenzio Ferrari. È la squadra più importante della storia; c'è un arbitro che ha già preso le sue decisioni: forse sarebbe il caso di battere un pugno sul tavolo per ripristinare rispetto o dettare qualche condizione”. Per Terruzzi “ogni squadra ha qualche scheletro nell’armadio” (basti pensare a Wolf che fornisce motori a Williams e Racing Point, il team che ha schierato una vettura identica alla Mercedes dell’anno scorso) ed è “paradossale osservare moralisti improvvisati che guidano team intenti in contemporanea a scovare vantaggi segreti o a reperire illecitamente segreti altrui”.