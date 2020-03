Formula 1, in Australia gara a porte aperte: sottovalutano il coronavirus?

09 marzo 2020 a

a

a

Al via il prossimo weekend ad Albert Park, la stagione 2020 della Formula 1 partirà dall'Australia. Prima tappa dopo settimane di dubbi e timori legati al Coronavirus, ma gli organizzatori hanno confermato che per il debutto non ci saranno spalti vuoti: "Pur con le precauzioni necessarie, dobbiamo andare avanti nella vita". Sette giorni dopo, in Bahrain, si correrà invece a porte chiuse.

"Non possiamo farcela". Ferrari choc, lo sfogo rubato di Binotto al suo staff: quanto durerà la crisi, Mondiale già finito?

La tappa inaugurale è stata preceduta da settimane di dubbi e timori legati al Covid-19 emergenza che ha già dettato modifiche nel calendario ufficiale. Da tempo rinviato a data da destinarsi il GP della Cina, mentre attualmente resta confermata la corsa in Vietnam. Per quanto riguarda invece Albert Park, gli organizzatori hanno quuindi escluso che la prima gara del Mondiale si svolgerà senza pubblico. Lo ha comunicato il responsabile dell'Australian Grand Prix Corporation, Andrew Westacott,