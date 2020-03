Coronavirus, Lewis Hamilton attacca i vertici della Formula 1: "Scioccante, comanda il denaro"

12 marzo 2020 a

Il coronavirus non ferma la Formula 1. Che andrà avanti, nonostante i sei sospetti positivi in quarantena componenti del paddock. Lewis Hamilton è furibondo per questa decisione: "Trovo abbastanza scioccante essere qui a correre alla luce di quello che sta avvenendo nel mondo, con così tante persone radunate a Melbourne per il Gran Premio".