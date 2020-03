Coronavirus, positiva anche la fidanzata di Daniele Rugani, Michela Persico

16 marzo 2020 a

Anche Michela Persico, come il fidanzato e giocatore della Juventus Daniele Rugani, è risultata positiva al tampone del Covid-19. Lo ha rivelato lei stessa in un post su Instagram dove ha rassicurato tutti sulla sua condizione fisica dichiarando di essere asintomatica. "Ciao a tutti ragazzi, allora ci tengo a fare questo video perché, come sapete, da poco ho fatto il tampone ed ho appena ricevuto l'esito: e l'esito è positivo. Questo per tranquillizzare tutti coloro che mi stanno particolarmente vicino in questo momento e mi stanno chiedendo in merito alla mia salute".

Daniele Rugani è stato il primo calciatore di Serie A ad aver ufficializzato il suo contagio da Coronavirus. Il difensore ha scoperto di essere contagiato dopo essersi sottoposto agli esami effettuati martedì scorso, quando qualche linea di febbre lo ha spinto a fare il test del tampone. Come confermato da Michela Persico, entrambi stanno bene in quanto asintomatici.