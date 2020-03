Arturo Diaconale (Lazio): "I presunti virtuosi vogliono solo annullare la Serie A"

16 marzo 2020 a

Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio, torna a parlare delle prospettive future della Serie A: "C'è chi presenta la questione dello stop agli allenamenti come una divisione tra chi si preoccupa della salute dei giocatori e chi pensa solo alla classifica. La questione è invece mal posta: dietro ai presunti virtuosi c'è l'interesse a bloccare tutto per arrivare ad annullare il campionato o cristallizzare l'attuale classifica o ancora introdurre i playoff (a quattro, sei o addirittura dodici squadre) per dare un'occasione di salvataggio alle squadre che hanno deluso nel 2019/20", scrive nel suo profilo personale Facebook.

Diaconale riprende anche le parole di Balotelli: "Non è mai stato simpatizzante laziale eppure ha scelto il comportamento antagonista a quello 'virtuoso' affermando che il campionato è stato bloccato solo dopo che la Lazio è diventata seconda. Finire con regolarità quello che è iniziato, come ha detto Gravina, sarebbe la soluzione di maggiore buon senso".