Juventus. fatti i primi tamponi alla squadra: giocatori negativi. Ma non è ancora finita

17 marzo 2020 a

La Juventus ha deciso di fare i tamponi a tutti i suoi giocatori per verificare eventuali nuovi casi di positività al coronavirus, dopo il caso Rugani, La priorità è stata data ai calciatori, ma via via verranno testati anche gli altri dipendenti del club messi in quarantena. È quello che fa sapere Sportmediaset. Per svolgere i test la società ha atteso che passasse il periodo di incubazione, onde evitare risultati non veritieri. È stato anche stilato un protocollo di allenamento da osservare: la squadra ha lavorato assieme sino a mercoledì della settimana scorsa, ora la ripresa è indicativamente fissata per il 26 marzo, ma chiaramente occorrerà vedere come si evolverà la situazione ed è quindi molto probabile che verrà spostata più in là nel tempo.

Intanto la società bianconera ha comunicato "di aver disposto l'isolamento volontario domiciliare per dieci calciatrici delle Juventus Women e della Nazionale Italiana che, durante la trasferta o il viaggio di ritorno dall'Algarve Cup, potrebbero aver avuto contatti con un soggetto che si è successivamente rivelato positivo al COVID-19. Si specifica che le calciatrici sono tutte asintomatiche".