Barcellona in pressing per Lautaro Martinez, all'Inter torna Coutinho?

20 marzo 2020 a

a

a

Il Barcellona insiste con l'Inter per Lautaro Martinez. Il problema, per i catalani, è la richiesta troppo esosa dei nerazzurri di contante, Secondo il Mundo Deportivo, una chiave per intavolare la trattativa è Philippe Coutinho. Si tratterebbe, nel caso di un ritorno a casa per il brasiliano che arrivò in nerazzurro nell'anno post Triplete quando ancora era un ragazzino e fu poi venduto al Liverpool nel gennaio del 2013: da lì la sua esplosione, l'arrivo al Barcellona e poi la cessione in prestito con diritto di riscatto al Bayern.

Icardi, nodo-riscatto: la Juve attende il Psg e pensa allo "sfregio" all'Inter. Presto in bianconero?

I bavaresi, per l’acquisizione a titolo definitivo del suo cartellino, dovrebbero ora sborsare 120 milioni, scrive Sportmediaset, ma l'intenzione è quella di non riscattare il giocatore. Da qui, dunque, l'ipotesi formulata dai media catalani che a differenza delle altre troverebbe il gradimento dell’Inter