Ferrari, Sebastian Vettel parla già da ex? "Sono stato molto fortunato ad avere questa carriera"

Già tempo di bilanci per Sebastian Vettel? Il pilota ha risposto a una serie di domande sul sito della Ferrari ed è trapelato un certo fatalismo: "Sono stato molto fortunato ad avere questa carriera e non penso avrei voluto prendere scorciatoie - ha rimarcato -. Credo che superare i momenti difficili sia un'opportunità che rende più forte", ha affermato. Insomma, quasi come se la carriera fosse finita (è all'ultimo anno di contratto a Maranello e, in teoria, si sta trattando per il rinnovo con la scuderia, dove Charles Leclerc "pesa" sempre di più). Un tifoso gli ha poi chiesto se, appesa la tuta al chiodo, potrebbe fare l'ingegnere: "Prima di diventare un professionista e un pilota, quando ho finito il liceo, il mio piano era di andare al college e studiare ingegneria meccanica. Quindi è probabilmente qualcosa che mi piacerebbe. Nel frattempo, mi affascina". Già pronto il piano B? Chissà...

