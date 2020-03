Juventus, Giorgio Chiellini è il protagonista dell'accordo sindacale con il club

30 marzo 2020 a

Giorgio Chiellini ha usato le parole giuste coi compagni per illustrare le proposte della Juventus sulla riduzione degli stipendi. Lo scrive il Corriere della sera oggi. Un accordo al quale hanno contribuito anche Bonucci e Buffon e che fa entrare Chiellini in due club ristretti: il primo è quello dei grandi capitani bianconeri. Il secondo è quello degli juventini, da Boniperti a Bettega, capaci di passare dal campo alla scrivania.

"Tagliarsi lo stipendio, ecco le tre possibilità": Juventus, l'appello di Chiellini ai compagni

Per Chiellini non è ancora il tempo dell' addio al campo, ma con la laurea specialistica in Business Administration con lode (e menzione), conseguita a Torino dopo quella in Economia con 109 ( media voto del 28) - una sul modello economico juventino e l' altra sul bilancio della società - è l' apice di un percorso parallelo a quello calcistico, che Chiellini ha iniziato già alle elementari e che probabilmente lo porterà a seguire la strada di Boniperti e Bettega e anche quella di Nedved: giocatore-dirigente bianconero.