Coronavirus, salta Wimbledon: anche gli inglesi si arrendono, tennis "violato"

Anche gli inglesi si arrendono. A causa del Coronavirus il torneo di Wimbledon, in programma a Londra dal 29 giugno al 12 luglio, è stato cancellato: è la prima volta che succede dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. L' intera stagione sull' erba è stata annullata e non ci sarà tennis professionistico in nessuna parte del mondo almeno fino al 13 luglio. «Sono devastato», commenta Federer, mentre, dopo il video coi palleggi contro il muro e sotto la neve di Roger, ieri Djokovic ha postato quello del mini torneo giocato nel salotto di casa con le padelle al posto delle racchette.