Coronavirus, parla la mamma della Brignone: "Io, con il Covid in ospedale e Federica come infermiera"

Il Giornale pubblica un articolo a firma Maria Rosaria Quario, ex sciatrice della valanga rosa negli anni ottanta e mamma di Federica Brignone fresca vincitrice della Coppa del Mondo di sci. La Quario ha contratto il coronavirus e racconta la sua esperienza. "Sono stata male. Tutto è cominciato attorno al 20 di marzo, una settimana dopo il ritorno di mia figlia Federica dalla Svezia, dove l' 11 marzo è diventata la prima sciatrice italiana a vincere la coppa del mondo generale, da abbinare a quelle di gigante e combinata e ad altri tre podi nelle classifiche finali della stagione. Eccomi dunque a casa di mia figlia, forzatamente disoccupata dal suo lavoro (piste chiuse, neve proibita), nervosa che non vi dico, presissima però da mille richieste di interviste".

Commovente il racconto del rapporto con la figlia: "Federica mi cura a distanza, è asintomatica, sta benone, non smette di allenarsi e intanto cucina i miei piatti preferiti per stuzzicare un appetito inesistente. Si prodiga. Mi lava le lenzuola bagnate di sudore. Mi porta da bere, mi obbliga a farlo. Si procura le medicine che il medico di fiducia mi ordina di prendere. Cerco di tranquillizzarla, le dico va tutto bene stai tranquilla, ma lei non è tranquilla per niente e ogni tanto dice che vuole chiamare il 112". Alla fine la guarigione: "Sono libera di tornare a casa, casa mia, lontana da Federica, lontana da tutti. So già che appena potrò uscire andrò a coccolarmi un po' le coppe di cristallo, perché stando male mi sa di non averle viste tanto bene".

