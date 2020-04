Cristiano Ronaldo beccato ad allenarsi nello stadio di Madeira: "Nessun permesso speciale per lui"

10 aprile 2020 a

a

a

L’attenzione dei tifosi e dei media è altissima su Cristiano Ronaldo anche durante l’emergenza coronavirus. Anzi, in Portogallo si è scatenata una vera e propria polemica con l’idolo sportivo del paese. Colpa di un allenamento personalizzato che il fenomeno della Juventus ha svolto nei giorni scorsi nello stadio di Madeira. Dopo le foto diffuse dalla stampa che immortalavano CR7 impegnato a tenersi in forma nella casa del Deportivo Nacional, sono arrivate molte critiche: “Ronaldo non ha alcun permesso speciale per allenarsi”, ha dichiarato Pedro Ramos, assessore alla sanità della regione di Madeira. “Ha diritto a farlo fintantoché rispetta le regole come tutti i cittadini: non c’è alcun privilegio per lui”.

Serie A, calcio d'estate? Senza "sì" delle tv nulla è possibile: il retroscena di Fabrizio Biasin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.