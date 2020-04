Juve-Lazio, scontro sulla ripresa degli allenamenti. Arturo Diaconale: "Buffa la tesi dei bianconeri"

09 aprile 2020 a

Arturo Diaconale ironizza con i tifosi della Juventus, e lo fa nel suo taccuino biancoceleste su Facebook. “Mi danno sempre il pretesto per imbastire un po’ di polemica”, ha esordito il responsabile della comunicazione della Lazio. Il tema è quello della ripresa degli allenamenti: “Buffa la tesi dei tifosi bianconeri, tutte le squadre dovrebbero riprendere gli allenamenti contemporaneamente. Ma è una ingiusta penalizzazione per chi non ha mandato i propri giocatori all’estero e non deve attendere i canonici quattordici giorni di quarantena”. Diaconale fa infatti distinzione tra la Juventus e la Lazio: la prima “ha permesso ai propri giocatori di allontanarsi dall’Italia mettendosi nella condizione di dover essere sottoposti a quarantena prima di riprendere gli allenamenti”, mentre la seconda “ha preferito non dare permessi di espatrio nella previsione che presto o tardi si sarebbe ripreso a giocare”.

