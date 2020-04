Coronavirus, Europeo 2021 senza il format itinerante: i dubbi di Roma e Bilbao, stadi impegnati

09 aprile 2020 a

L’Europeo 2020 è stato rinviato al 2021 a causa dell’epidemia da coronavirus che ha investito l’intero continente. Secondo le indiscrezioni raccolte dal Daily Mail, la Uefa sta valutando l'idea di cambiare il format organizzativo: la pandemia potrebbe far decadere la possibilità di realizzare una manifestazione itinerante. Roma e Bilbao hanno espresso i maggiori dubbi, anche perché in 10 dei 12 stadi previsti per l’Europeo ci sono eventi extracalcistici già fissati per l’anno prossimo. Il tabloid inglese ha provato a interpellare sull’argomento un portavoce della Uefa, che però non ha né confermato né smentito: "Al momento l'intenzione è di avere le stesse città e lo stesso calendario previsto per il 2020. Ma il nuovo calendario non è stato ancora confermato: siamo in contatto con le 12 città ospitanti e presto saranno fatti ulteriori annunci".

