Gigi Buffon, la sua era non si ferma: a 42 anni il portiere e la Juve decisi a continuare per un altro anno

Gigi Buffon giocherà ancora un altro anno con la Juventus. Il suo nuovo contratto con i bianconeri, scrive il Corriere della sera, ancora non è stato firmato, ma i segnali però sono chiari. E la situazione che si è creata aumenta la voglia di continuare a giocare. "Non smetto perché sto bene e per avere rispetto dei sogni che avevo da bambino. A quell' età mi sarei emozionato anche se mi avessero detto che sarei diventato un portiere di serie C", ha raccontato a Juventus.tv .

A 42 anni Buffon è ancora importante per la Juve, in campo, nello spogliatoio e da uomo immagine (come nella campagna di beneficenza a sostegno della Croce Rossa, con la mascherina tricolore, assieme a Ronaldo e a Lapo Elkann), Un rinnovo che ha del folle vista l'età del giocatore che comunque ha dimostrato da sempre di essere un personaggio particolare. Fin dal giorno del famoso debutto a 17 anni in Parma-Milan 0-0, quando gli fu chiesto della sua parentela con Lorenzo Buffon (cugino del padre) e di eventuali consigli ricevuti da lui: "No, non mi ha detto come si para anche perché, non per immodestia, non vado nemmeno a chiedere in giro come si para. Se posso ci arrivo da solo, altrimenti è uguale, non c' è problema".

