Serie A, riecco il calcio. Le squadre in campo fra 50 giorni. Il via libera dal governo

La serie A torna in campo tra cinquanta giorni a porte chiuse. Lo scrive Repubblica che spiega come avverrà il tutto: allenamenti da lunedì 4 maggio. Serie A al via l' ultimo fine settimana del mese. Partite in turno doppio, nel weekend e in settimana, per concludere tutte le competizioni a fine luglio o al massimo il 3 agosto: dipende dalle coppe. E avvio del prossimo campionato a settembre.

L' obiettivo della Lega Serie A è che ogni squadra giochi in casa nel proprio stadio, a porte chiuse. Se la Lombardia sarà ancora zona rossa, le società interessate dovranno trovare un campo neutro. Proprio su queste difficoltà organizzative fanno leva i pochi club, in lotta per la salvezza, contrari alla ripresa: Torino, Sampdoria, Genoa, Udinese e soprattutto Brescia, con il presidente Cellino capofila del gruppetto.

