Coronavirus, la proposta di Adriano Galliani: "Serie A da settembre e poi si riparte a febbraio"

La serie A è determinata a portare a termine la stagione 2020, sul tavolo ci sono tre date per la ripartenza: 24 maggio, 31 maggio o 7 giugno. Adriano Galliani vede però una quarta via, da spettatore disinteressato: “Finire la stagione ad ogni costo ma senza fretta. Si può giocare anche in estate o ricominciare a settembre. Il prossimo campionato poi potrebbe iniziare a febbraio seguendo l’anno solare”. In questo modo il campionato seguirebbe la calendarizzazione dei Mondiali 2022: “poi dopo magari si tornerà all’antico, ma sono certo che ci convinceremmo che questa nuova sia una buona soluzione”. Inoltre sarebbero minori i rischi legati al coronavirus, addirittura in autunno si potrebbe immaginare di giocare a porte aperte: “Non capisco l’insistenza di partire presto e cominciare il campionato 2020-21 a settembre, quando magari qui o altrove ci sarà ancora la pandemia”.

