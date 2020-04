Lautaro Martinez, il Barcellona insiste: l'Inter chiede Griezmann e tratta Vidal

14 aprile 2020 a

L'Inter si impunta con il Barcellona che insiste per avere Lautaro Martinez. In cambio i nerazzurri chiedono Griezmann. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il nome del francese, arrivato un anno fa a Barcellona dall'Atletico Madrid con il pagamento di 120 milioni di clausola rescissoria, non è mai uscito come possibile contropartita tecnica per 'ammortizzare' i 111 milioni necessari per avere il Toro. Ecco allora la pazza idea di uno scambio tra i due attaccanti: un'operazione complicata, tenuto conto anche della volontà di Lautaro Martinez di restare all'Inter nonostante la voglia di giocare al fianco di Messi, con il grosso ostacolo rappresentato dall'ingaggio di Griezmann, che attualmente è di 17 milioni.

Ma all'Inter piace un altro giocatore dei catalani: Arturo Vidal, vecchio pallino di Antonio Conte, che vorrebbe tornare ad allenare il cileno dopo l'esperienza insieme alla Juve. Il Barcellona vorrebbe inserire il giocatore della trattativa per arrivare a Lautaro, ma l'Inter però vorrebbe chiudere separatamente per il centrocampista, già inseguito nei mesi scorsi e blindato dai blaugrana, con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2021.

