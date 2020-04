Fabio Cannavaro chiama Aurelio De Laurentiis: "Il mio sogno è allenare il Napoli"

16 aprile 2020 a

Fabio Cannavaro chiama Aurelio De Laurentiis: "Ho iniziato ad allenare da 5 anni e sogno di allenare un giorno una grande squadra, il Napoli è una di queste...", spiega chiaro e tondo l'ex colonna della Nazionale in una video-intervista a Sport Mediaset. E ancora, riprende: "Ho avuto la fortuna di avere i migliori allenatori degli ultimi 50 anni e da ognuno di loro spero di aver preso qualcosa e spero che il giorno che deciderò di tornare in Europa sarò pronto". "Napoli mi è sempre mancata - continua Cannavaro - sono andato via a 21 anni ma sono rimasto sempre molto legato. Ho vissuto in tante città del mondo, ma resterò a vivere a Napoli, da piccolo sognavo di di diventare un simbolo della squadra", conclude.

