Inter, addio Lautaro Martinez? Ecco Chiesa ed Aubameyang: i due obiettivi nerazzurri

Mino Adda 15 aprile 2020 a

a

a

Che il Barcellona voglia Lautaro Martinez (22 anni) è ormai assodato. Che l' Inter in cambio chieda Griezmann (29), invece, sarà assodato a breve che si tratta di una boutade. Per diversi motivi. Il primo, Griezmann guadagna 20 milioni all' anno, cifra inavvicinabile dai nerazzurri. Il secondo, il francese a bilancio pesa ancora per 100 milioni, servirebbe uno scambio alla pari. Ma Lautaro ha 6 anni in meno e una clausola rescissoria da 111 milioni, motivo per cui l' Inter ne chiede il pagamento per intero senza contropartite. No a Vidal (33 quest' anno) bramato da Conte ma su cui Suning e Marotta hanno dei dubbi (non è più giovanissimo, guadagna tanto e il Barcellona lo valuta 20 milioni), no a Rakitic (32) per gli stessi motivi e no a chiunque altro.

Coutinho torna all'Inter? Barcellona in pressing, il prezzo da pagare è Lautaro Martinez

Per Lautaro i nerazzurri vogliono solo soldi. L' argentino intanto non va alla guerra come fatto precedentemente dal connazionale Icardi e attende il rilancio dell' Inter: il Barcellona gli offre 10 milioni netti all' anno, i nerazzurri a gennaio gliene proposero 4 a stagione per rinnovare. Serve alzare l' offerta almeno a 7 netti, altrimenti El Toro potrebbe salutare Appiano.

Per rimpiazzarlo, con gli eventuali 111 milioni, l' obiettivo è Aubameyang (30), che a un anno dalla scadenza del contratto con l' Arsenal può partire per circa 50 milioni, e un altro top player. I sogni si chiamano Chiesa (22) e Milinkovic-Savic (25) ma, in caso, solo uno dei due arriverà. Qualora fosse il laziale a vestire il nerazzurro, per l' esterno di qualità occhi su Hector Bellerin (25, Arsenal) o Marcos Alonso (29, Chelsea), stimati da Conte che punta ad un' Inter sempre più "inglese". Possibile movimento anche in uscita dove Godin (34), alla giusta offerta, può salutare: al suo posto uno tra Izzo (28) e Kumbulla (20).

"Voci su Barcellona e Real? Nessun effetto". Inter, parla l'agente di Lautaro Martinez: c'è da credergli?

Spazio anche per il rinnovo di Brozovic (27), il cui agente è stato contattato dal Liverpool: si lavora al prolungamento per togliere la clausola rescissoria da 60 milioni di euro. E a 50 km di distanza, a Bergamo, anche altri nerazzurri guardano al futuro: l' ultima idea in casa Atalanta è Bonaventura (30). L' ex gioiellino della Dea non rinnoverà il contratto col Milan, su decisione del club, e sarà libero in estate. Bonaventura può tornare a casa gratis, ma Percassi dovrà battere la concorrenza di Lazio e Torino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.